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Крестницу Путина заподозрили в экстремизме | Фото:16.11 04:22   MIGnews.com

Крестницу Путина заподозрили в экстремизме

Московская прокуратура направила интервью российской журналистки Ксении Собчак для радио "Новое Время" на проверку на наличие признаков экстремизма.

Отметим, ранее с соответствующей просьбой к генпрокурору Юрию Чайке обратился председатель "Партии ветеранов России" Ильдар Резяпов.

"Обращение председателя Партии ветеранов России рассмотрено прокуратурой Москвы в рамках проверки интервью Ксении Собчак. Для того, чтобы дать оценку данным высказываниям Ксении Собчак на предмет наличия в них признаков экстремизма, органами прокуратуры материалы дела в установленном порядке направлены в "Московский исследовательский центр" для проведения психолого-лингвистической экспертизы", – сказано в сообщении.

В частности, россиян разгневал тот факт, что Собчак признала в интервью необходимость вернуть аннексированный Крым Украине, так как РФ нарушила международные договоренности.


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