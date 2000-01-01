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СМИ: Заворотнюк сможет восстановиться после болезни | Фото:15.11 18:37   MIGnews.com

СМИ: Заворотнюк сможет восстановиться после болезни

Близкий друг семьи известной актрисы Анастасии Заворотнюк заявил, что она имеет все шансы на выздоровление и возвращение к нормальной жизни.

По словам информатора, онкологическое заболевание у актрисы было диагностировано на ранней стадии. Об этом сообщает портал Диалог.UA.

Благодаря ранней диагностике, актриса имеет все шансы на полное выздоровление. Семья актрисы отказывается давать какие-либо комментарии относительно хода лечения.

Также сообщается, что в настоящее время болезнь начинает отступать благодаря тому, что медики оперативно приступили к лечению, благодаря чему удалось предотвратить дальнейшее развитие заболевания.


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