15.11 18:37 MIGnews.com

СМИ: Заворотнюк сможет восстановиться после болезни

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Близкий друг семьи известной актрисы Анастасии Заворотнюк заявил, что она имеет все шансы на выздоровление и возвращение к нормальной жизни.По словам информатора, онкологическое заболевание у актрисы было диагностировано на ранней стадии. Об этом сообщает портал Диалог.UA.Благодаря ранней диагностике, актриса имеет все шансы на полное выздоровление. Семья актрисы отказывается давать какие-либо комментарии относительно хода лечения.Также сообщается, что в настоящее время болезнь начинает отступать благодаря тому, что медики оперативно приступили к лечению, благодаря чему удалось предотвратить дальнейшее развитие заболевания.