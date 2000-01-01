15.11 18:37 MIGnews.com
СМИ: Заворотнюк сможет восстановиться после болезни
Близкий друг семьи известной актрисы Анастасии Заворотнюк заявил, что она имеет все шансы на выздоровление и возвращение к нормальной жизни.
По словам информатора, онкологическое заболевание у актрисы было диагностировано на ранней стадии. Об этом сообщает портал Диалог.UA.
Благодаря ранней диагностике, актриса имеет все шансы на полное выздоровление. Семья актрисы отказывается давать какие-либо комментарии относительно хода лечения.
Также сообщается, что в настоящее время болезнь начинает отступать благодаря тому, что медики оперативно приступили к лечению, благодаря чему удалось предотвратить дальнейшее развитие заболевания.
Поделиться
Все по теме
Комментарии