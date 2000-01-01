Представители 41 страны выступят на Евровидении-2020
В международном песенном конкурсе "Евровидение-2020", который пройдет в Роттердаме (Нидерланды), примут участие представители 41 страны.
Конкурсанты из 35 стран примут участие в двух полуфиналах. Из них в общей сложности 20 участников пройдут в финал, где к ним присоединятся исполнители, выступающие от "большой пятерки" (Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания), а также представитель страны-хозяйки – Нидерландов.
В список стран также вошли Болгария и Украина, которые не принимали участие в Евровидении прошлого года, пишет Eurovision.tv.
В частности, свое участие в конкурсе подтвердили представители Албании, Армении, Австралии, Австрии, Азербайджана, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Кипра, Чешской Республики, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Грузии, Греции, Исландии, Ирландии, Израиля, Италии, Латвии, Литвы, Мальты, Молдовы, Нидерландов, Северной Македонии, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, России, Сан-Марино, Сербии, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, Украины и Великобритании.