15.11 12:02 MIGnews.com

Бочкарева после скандала с наркотиками прояснила ситуацию

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Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева после скандала с задержанием с кокаином в трусах прокомментировала сообщения в прессе.В частности, в Instagram она написала по поводу информации, будто бы у нее отобрали бизнес из-за громкого инцидента."Я готова развеять первый миф и рассказать о моменте, который меня беспокоит больше всего – о моей собственной школе-студии. Да нам действительно пришлось переехать в другое место. Не по своей воле. Но это совершенно не значит, что мы закрылись, что у меня, по словам некоторых изобретателей с бурной фантазией, отобрали "бизнес" и я снова сижу прячусь где-нибудь в сибирской норе", – отметила Бочкарева.По словам актрисы, сейчас у нее все в порядке, рабочие недели с детьми проходят в обычном режиме."Сегодня хочу раз и навсегда внести ясность в происходящее! Моя школа – это не бизнес. Это изначально социальный проект, который направлен, прежде всего, на помощь деткам из малоимущих и неполных семей, а также детям с инвалидностью", – возмутилась она.Актриса раздосадована, что мечта, к которой она долго стремилась, превратилась в очаг сплетен, по причине чего она и не дает комментариев."Я берегла не карьеру, я боролась за своё детище, которое, повторяю в сотый раз, совершенно не коммерческо-бизнесовая история, а, прежде всего, учреждение, помогающее выучиться талантливым ребятишкам, а также тем, кто, по определённым причинам, не имеет возможности платить. Простите, за эмоции. Для меня этот момент просто очень важен", – констатировала она.Что примечательно, Бочкареву после скандала с перевозом наркотиков лишили водительских прав. Долгое время актриса молчала, отказываясь как-либо комментировать ситуацию.