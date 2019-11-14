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Бочкарева после скандала с наркотиками прояснила ситуацию | Фото:15.11 12:02   MIGnews.com

Бочкарева после скандала с наркотиками прояснила ситуацию

Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева после скандала с задержанием с кокаином в трусах прокомментировала сообщения в прессе.

В частности, в Instagram она написала по поводу информации, будто бы у нее отобрали бизнес из-за громкого инцидента.

"Я готова развеять первый миф и рассказать о моменте, который меня беспокоит больше всего – о моей собственной школе-студии. Да нам действительно пришлось переехать в другое место. Не по своей воле. Но это совершенно не значит, что мы закрылись, что у меня, по словам некоторых изобретателей с бурной фантазией, отобрали "бизнес" и я снова сижу прячусь где-нибудь в сибирской норе", – отметила Бочкарева.

По словам актрисы, сейчас у нее все в порядке, рабочие недели с детьми проходят в обычном режиме.

"Сегодня хочу раз и навсегда внести ясность в происходящее! Моя школа – это не бизнес. Это изначально социальный проект, который направлен, прежде всего, на помощь деткам из малоимущих и неполных семей, а также детям с инвалидностью", – возмутилась она.

Актриса раздосадована, что мечта, к которой она долго стремилась, превратилась в очаг сплетен, по причине чего она и не дает комментариев.

"Я берегла не карьеру, я боролась за своё детище, которое, повторяю в сотый раз, совершенно не коммерческо-бизнесовая история, а, прежде всего, учреждение, помогающее выучиться талантливым ребятишкам, а также тем, кто, по определённым причинам, не имеет возможности платить. Простите, за эмоции. Для меня этот момент просто очень важен", – констатировала она.
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Друзья, знаю, многие из вас все ещё ждут от меня какую-то информацию, связанную с той неприятной историей. Именно поэтому, я готова развеять первый миф и рассказать о моменте, который меня беспокоит больше всего - о моей собственной школе-студии. • Да, к сожалению или к счастью нам действительно пришлось переехать в другое место. Не по своей воле. Но это совершенно не значит, что мы закрылись, что у меня, по словам некоторых изобретателей с бурной фантазией, отобрали «бизнес» и я снова сижу прячусь где-нибудь в сибирской норе🤦🏻♀️ У меня все хорошо, я каждый день хожу на любимую работу, где вижу улыбки счастливых детей и, поверьте, этого достаточно, чтобы вместо депрессий получать гормон радости, позитива и желания растить новые таланты! • Сегодня хочу раз и навсегда внести ясность в происходящее! ✅Во-первых, моя школа - это НЕ бизнес, как писали в СМИ с намеком на то, что у меня его отобрали. Это изначально социальный проект, который направлен, прежде всего, на помощь деткам из малоимущих и неполных семей, а также детей с инвалидностью в развитии своего творческого потенциала на основе бесплатного обучения в нашей школе. ✅Во-вторых, не хотела быть слабой, но мне очень горько и досадно, что мечта, к которой я так долго шла, превратилась в очаг сплетен. Именно по этой причине я молчу. Что бы там не выдумывали, я своих учеников буду оберегать, как настоящая мать! И лезть в мир, где живут дети, со своим самоваром никому не позволю!!! ✅И, наконец, в-третьих, когда я перестала что-либо комментировать и предпочла уйти в тень, в этот момент, переживала даже не о своей репутации! Я переживала о детях, которые мне поверили и доверились, которые учатся в нашей школе и без которых я реально уже не представляю свою жизнь! Я берегла не карьеру, я боролась за своё детище, которое, повторяю в сотый раз, совершенно не коммерческо-бизнесовая история, а, прежде всего, учреждение, помогающее выучиться талантливым ребятишкам, а также тем, кто, по определённым причинам, не имеет возможности платить. • Простите, за эмоции. Для меня этот момент просто очень важен. Спасибо всем неравнодушным за поддержку!🙏🏼 А я побежала вести свои уроки😉 Люблю вас!♥️ #натальябочкарева #мояправда

Публикация от Наталья Бочкарева (@natalia_bochkareva_official)


Что примечательно, Бочкареву после скандала с перевозом наркотиков лишили водительских прав. Долгое время актриса молчала, отказываясь как-либо комментировать ситуацию.


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