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Прогноз погоды в Израиле на неделю | Фото:15.10 08:23   MIGnews.com

Прогноз погоды в Израиле на неделю

Ожидается, что после дождливого первого дня Суккот погода будет оставаться влажной, но теплой в течение недели. Во вторник будут дожди и грозы, которые могут привести к наводнениям в южных и восточных реках. Температура упадет, но останется выше, чем в среднем за сезон.

Среда будет частично облачной и пасмурной. На юге и востоке Израиля могут быть локальные осадки, а реки в этих районах могут быть затоплены. Температура по всему Израилю немного понизится, но останется выше, чем в среднем за сезон.

В четверг утром могут пройти дожди, а температура упадет до сезонного среднего.

В пятницу температура упадет еще больше.

В целом, температура будет колебаться от 30 градусов по Цельсию до 27-26 градусов.


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