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Лобода показала нового ухажера | Фото:15.10 17:21   MIGnews.com

Лобода показала нового ухажера

Популярная певица Светлана Лобода прилетела в Киев в компании украинского дизайнера грузинского происхождения Анзора Тетрадзе.

Судя по снимкам в социальной сети Instagram, парочка добиралась в украинскую столицу на частном самолете. На снимке Лобода сидя на кресле гладит руками лысину Анзор Тетрадзе, который, в свою очередь, сидит на полу и смеется.

На фото, которое опубликовано уже на страничке певицы, они с дизайнером стоят на фоне самолета. "Вернулись. Такая погода в Киеве..." - подписала снимок певица. Лобода отметила, что в украинской столице она будет готовиться к большому концерту в Москве, который состоится уже в эту субботу, 19 октября, на ВТБ-Арене.

Светлане Лобода и Анзору Тетрадзе давно приписывают роман. Однако красноречивых подтверждений тому пока нет.


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