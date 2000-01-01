16.10 03:59 MIGnews.com

В Киеве напали на известную актрису и телеведущую

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Известная украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка подверглась нападению при попытке ограбления на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве.По словам актрисы, она подверглась нападению со стороны пяти неизвестных, предположительно цыганской национальности. Писанке пришлось бежать от преследователей, при этом она упала. при этом получив травмы. Нападавшим удалось открыть рюкзак телеведущей, однако ограбить ее им не удалось, так как вовремя подоспел супруг актрисы."Ромы, не позорьте нацию! Сегодня в 6.45 на вокзале в Киеве меня пытались ограбить. Я увернулась и упала прямо на проезжую часть. Разбитый локоть, ссадины, разорванный пуховик. Они шли группой за мной, будто приклеились, попадая в резонанс, открыли рюкзак на ходу. Последнюю фазу я случайно почувствовала, резко развернулась, а за мной 5 человек орудуют. Из-за резкого поворота всем корпусом потеряла равновесие и проехалась по асфальту. Из открытой сумки выпало все, но грабители ничего не забрали, в это время их уже воспитывал мой муж. ", – написала Писанка на своей странице в Facebook.