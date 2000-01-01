16.10 00:43 MIGnews.com

Ирландец разыграл родственников на собственных похоронах

My grandad wanted everyone leaving his funeral with a smile on his face❤️and that’s exactly what he got,I’m so proud #shayslastlaugh pic.twitter.com/zy8zgD8EpL — Chloe Kiernan (@chloekiernan08) 13 октября 2019 г.

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Мужчина из Ирландии разыграл родственников на собственных похоронах. Ветеран вооруженных сил Ирландии записал аудиосообщение, которое включили во время погребения."Где я, черт побери? Выпустите меня отсюда! Здесь чертовски темно! Это что, священник? Это Шей! Я в ящике! Да не там, а здесь — перед вами! Я умер" - послышался его голос. Родственники не смогли сдержать смех.В конце речи голос из могилы сказал: "Я позвонил, чтобы попрощаться".Шей Брэдли скончался 8 октября. Этот розыгрыш был его последней волей. "Мой дедушка хотел, чтобы все покинули его похороны с улыбкой на лице, и это у него получилось. Я так горжусь", — написала в твиттере внучка Шея Брэдли.Бывшие сослуживцы Брэдли также прокомментировали его затею: "Недавно нас спросили, в чем разница между военным и гражданским юмором. Все просто: он черный. Это похороны Шея Брэдли 12 октября".