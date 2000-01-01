15.10 17:49 MIGnews.com

Пингвины-геи усыновят птенца

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Сфен и Мейджик - самцы папуанского пингвина и живут в Сиднейском аквариуме.Сотрудники заметили крепкую дружбу животных и поселили их вместе. Сфен и Мейджик все время вместе: едят, плавают, играют и собирают камни для гнезда.Они стали высиживать искусственное яйцо, подложенное работниками аквариума.Сфену и Мейджику собираются подложить настоящее яйцо папуанского пингвина. Так, будет проведен эксперимент, который покажет, сможет ли однополая пара вырастить питомца.