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Пингвины-геи усыновят птенца 15.10 17:49   MIGnews.com

Пингвины-геи усыновят птенца


Сфен и Мейджик - самцы папуанского пингвина и живут в Сиднейском аквариуме.

Сотрудники заметили крепкую дружбу животных и поселили их вместе. Сфен и Мейджик все время вместе: едят, плавают, играют и собирают камни для гнезда.

Они стали высиживать искусственное яйцо, подложенное работниками аквариума.

Сфену и Мейджику собираются подложить настоящее яйцо папуанского пингвина. Так, будет проведен эксперимент, который покажет, сможет ли однополая пара вырастить питомца.


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