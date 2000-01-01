15.10 16:09 MIGnews.com

Принц Гарри и Меган Маркл ждут ребенка

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Герцогиня Сассекская беременна - принц Гарри и Меган Маркл ожидают ребенка весной 2019 года, сообщили в Кенсингтонском дворце и поделились новым фото пары.Пресс-секретарь завил: "Герцогиня Сассекская ожидает ребенка весной 2019 года".Сообщается, что малютка станет седьмым в очереди на престол.Чета была приглашена на свадьбу принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка в часовне Святого Георгия в Виндзоре, где ранее давала свадебные клятвы.