15.09 20:13 MIGnews.com

Заворотнюк подключили к аппарату искусственного дыхания

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Известная актриса Анастасия Заворотнюк, которая была госпитализирована с тяжелым диагнозом, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.Состояние актрисы медиками оценивается как тяжелое. Сообщается, что она не может самостоятельно дышать. Заворотнюк была госпитализирована с тяжелым диагнозом - у нее обнаружили сложный отек мозга. В настоящее время актриса находится в состоянии комы.По словам врачей, ситуация осложняется тем, что в данном случае оперативное вмешательство противопоказано. Медики поддерживают жизненные функции актрисы при помощи медикаментов.