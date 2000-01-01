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Лиам Галлахер пригласит своего брата на свадьбу | Фото:16.09 03:49   MIGnews.com

Лиам Галлахер пригласит своего брата на свадьбу

Певец Лиам Галлахер пригласит своего брата и бывшего участника группы Oasis Ноэля на свою свадьбу. Об этом его попросила мама, пишет Sky News.

Группа Oasis известна как своей музыкой, так и длительной враждой между двумя братьями-основателями. Выступая перед Sunday Mirror, дважды разведенный Лиам, сказал, что в следующем году он женится на менеджере Дебби Гвитер и планирует пригласить на свадьбу брата Ноэля.

"Он, очевидно, думает, что он круче или лучше нас. Но этого сложно избежать, потому что мы чертовски хороши". Тем не менее, по его словам, Ноэль будет приглашен. Группа Oasis, известная такими хитами, как Wonderwall и Don't Look Back in Anger, продала более 75 миллионов пластинок до их распада в 2009 году, когда Ноэль покинул группу после ссоры с его родным братом.


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