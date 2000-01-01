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Храм, где венчалась Собчак могут снести | Фото:15.09 18:38   MIGnews.com

Храм, где венчалась Собчак требуют снести

Храм Вознесения Господня у Никитских ворот, где пару дней назад обвенчались Ксения Собчак и Константин Богомолов, могут снести. Об этом написал у себя в Facebook протодиакон Андрей Кураев.

Он также написал, что храм, в котором некогда совершал таинство Александр Сергеевич Пушкин, теперь будет известен, как место венчания Собчак.

"Когда подобный выпендреж с таинством венчания имел место в Нижнем Новгороде, то храм просто снесли. Не придется ли то же самое делать и с Большим Вознесением?" - написал протодиакон. В тексте имеется ввиду венчание гомосексуальной пары в одном из храмов Нижнего Новгорода в 2003 году, после которого его снесли.

Ко всему прочему, он упомянул, что, по его мнению, патриарх Кирилл знал о "намеченном спектакле", ведь настоятелем московского храма является его секретарь протопресвитер Владимир Диваков. "Жаль, красивый был храм", - добавил протодиакон.

Ксения Собчак и Константин Богомолов обвенчались в пятницу, 13 сентября.


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