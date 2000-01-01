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Google почтил память известного ботаника новым Doodle | Фото:15.09 14:43   MIGnews.com

Google почтил память известного ботаника новым Doodle

В честь месяца наследия Латинской Америки Google в воскресение, 15 сентября, выпустил новый Doodle, посвященный мексиканско-американскому ботанику Инес Энрикетта Джульетта Мехия.

Об этом сообщает известное издание С.Net.

Стоит отметить, что именно в эту дату в 1925 году Мехиа отправилась в свою первую экспедицию, путешествуя по Мексике с группой Стэнфордского университета, где собирала редкие ботанические виды. 55-летняя Мексия вскоре бросила группу, решив, что большего добьется лишь самостоятельно, и путешествовала по стране в одиночестве еще два года.

Она обрела всеобщее признание благодаря коллекции новых экземпляров флоры из Мексики и Южной Америки. Она обнаружила новый род Compositae и была самым опытным коллекционером своего времени, путешествуя дальше и собирая больше экземпляров, чем кто-либо другой.

Жизнь и образование

Инес Мехиа родилась 24 мая 1870 году в семье мексиканского дипломата Энрике Мехя, всего спустя три года в 1873 году бросившего ее мать Сару Вилмер. Первое образование она начала получать в Академии Святого Иосифа в Эммитсбурге еще в пятнадцатилетнем возрасте.

После выпуска, она переехала в Мехико, где 10 лет прожила в семейной гасиенде, где заботилась об отце, умершем в 1896 году. Позже вышла замуж за испанско-немецкого торговца Хермана де Лауэ, однако краткий брак закончился его смертью в 1904.

Второй брак с Огастину Реигэдосу, который был на 16 лет ее моложе, также продлился недолго. Мужчина ужасно неумело занимался ее бизнесом, пока она лечилась в Сан-Франциско, что и спровоцировало развод в 1908. После расставания с Реигэдосом Мехиа начала карьеру социального работника в Сан-Франциско. В 1921 она поступила в Калифорнийский университет Беркли. Ездила в научные поездки со Сьерра Клубом.

Несмотря на это, научную степень она так никогда и не получила. Умерла ученая 12 июля 1938 в Беркли от рака легких после того, как заболела в очередной экспедиции по Мексике.

Карьера и наследство

Мехиа начала активную карьеру в 55 лет с поездки 1925 года в западную Мексику под опекой Роксанны Феррис, ботаника Стэнфордского университета. Там она упала с утеса и травмировалась, сорвав поездку, в которой, несмотря на досрочное завершение, удалось собрать 500 экземпляров, включая несколько новых растений.

Первая разновидность, которую назовут в ее честь – Мимоза mexiae – обнаружена в этой экскурсии. За следующие 12 лет она бывала в Аргентине, на горе Мак-Кинли в Чили, в Бразилии, Эквадоре, Перу юго-западной Мексике, а также Магеллановом проливе.

За 7 своих поездок она собрала 150 тысяч образцов, среди которых новый род Mexianthus и множество новых разновидностей. За одну лишь поездку в Западную Мексику она собрала более 33 тысяч образцов, включая 50 новых разновидностей.


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