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Переписка Заворотнюк и Садальского: Разин все врет 15.09 10:11   MIGnews.com

Переписка Заворотнюк и Садальского: Разин все врет

Российские СМИ пишут о том, что актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить считанные дни. На этом фоне в сети появаилась переписка Заворотнюк с актером Станиславом Садальским.

Садальский призвал не верить продюсеру группы "Ласковый май" Андрею Разину, который ранее озвучил "вердикт врачей" о том, что Заворотнюк вот-вот умрет. Со слов Разина врачи ему сообщили, что находящейся в коме Заворотнюк осталось жить считанные дни и не пустили к ней в палату.

Садальский напоминает, что Разин и ранее распространял ложные слухи, "похоронив" основателя группы "На-На" Бари Алибасова.

"Разин все врет: вспомните, как он врал с Алибасовым. Ему веры нет. Хотелось бы верить, что это вообще все вранье", - заявил Садальский в интервью телеканалу "Звезда".

В доказательство с Садальский обнародовал  "ВКонтакте" фото переписки с Анастасией Заворотнюк.

Заворотнюк благодарит его за "невероятную, сердечную" поддержку.

Садальский в ответ признается в любви и спрашивает, нужна ли ей какая-нибудь помощь, возможно, хорошие врачи. На это сообщение актриса не отвечает.


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