Переписка Заворотнюк и Садальского: Разин все врет
Российские СМИ пишут о том, что актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить считанные дни. На этом фоне в сети появаилась переписка Заворотнюк с актером Станиславом Садальским.
Садальский призвал не верить продюсеру группы "Ласковый май" Андрею Разину, который ранее озвучил "вердикт врачей" о том, что Заворотнюк вот-вот умрет. Со слов Разина врачи ему сообщили, что находящейся в коме Заворотнюк осталось жить считанные дни и не пустили к ней в палату.
Садальский напоминает, что Разин и ранее распространял ложные слухи, "похоронив" основателя группы "На-На" Бари Алибасова.
"Разин все врет: вспомните, как он врал с Алибасовым. Ему веры нет. Хотелось бы верить, что это вообще все вранье", - заявил Садальский в интервью телеканалу "Звезда".
В доказательство с Садальский обнародовал "ВКонтакте" фото переписки с Анастасией Заворотнюк.
Заворотнюк благодарит его за "невероятную, сердечную" поддержку.
Садальский в ответ признается в любви и спрашивает, нужна ли ей какая-нибудь помощь, возможно, хорошие врачи. На это сообщение актриса не отвечает.