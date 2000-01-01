16.06 05:40 MIGnews.com

Швейцарец забыл в поезде слиток золота

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Полиция Швейцарии публично обратилась с просьбой помочь в поисках некого мужчины, который забыл в поезди слиток золота, который оценивается в почти 200 тысяч долларов.Известно, что находка была сделана в поезде в городе Люцерн еще осенью 2019 года, но пока полиции так и не удалось отыскать владельца, поэтому правоохранители решили обратиться публично.По словам прокуратуры Люцерна, у потерявшегося владельца есть пять лет, чтобы явиться за пропажей, в ином же случае это золото перейдет в государственную собственность.Впрочем как именно правоохранители планируют проверять права собственности на него — неизвестно.