16.06 02:30 MIGnews.com
Самую крупную ядовитую медузу вынесло на пляж
В американском городе Наант, штат Массачусетс, самую крупную ядовитую медузу в мире – волосистую цианею – вынесло пляж, переполненный отдыхающими.
Об этом сообщает сайт Вoston Сbslocal
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ЧП произошло в пятницу, 12 июня. Посетители пляжа увидели огромную красную сцифоидную медузу, которую вынесло на берег.
Данный вид считается самым крупным в мире. Департамент охраны дикой природы и рекреационных территорий объявил пурпурное предупреждение, которое означает, что в воде находится опасное животное.
"Она выглядит очень пугающе. Надеюсь, она не ужалила никого из детей — за это я переживал больше всего", — рассказал один из очевидцев Джевал Влумсак.
Что примечательно, щупальца волосистой цианеи могут достигать 36 метров. Обычно медузы жалят не смертельно, но ожог может быть очень болезненным.
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