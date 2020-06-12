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Самую крупную ядовитую медузу вынесло на пляж | Фото:16.06 02:30   MIGnews.com

Самую крупную ядовитую медузу вынесло на пляж

В американском городе Наант, штат Массачусетс, самую крупную ядовитую медузу в мире – волосистую цианею – вынесло пляж, переполненный отдыхающими.

Об этом сообщает сайт Вoston Сbslocal.

ЧП произошло в пятницу, 12 июня. Посетители пляжа увидели огромную красную сцифоидную медузу, которую вынесло на берег.

Данный вид считается самым крупным в мире. Департамент охраны дикой природы и рекреационных территорий объявил пурпурное предупреждение, которое означает, что в воде находится опасное животное.



"Она выглядит очень пугающе. Надеюсь, она не ужалила никого из детей — за это я переживал больше всего", — рассказал один из очевидцев Джевал Влумсак.

Что примечательно, щупальца волосистой цианеи могут достигать 36 метров. Обычно медузы жалят не смертельно, но ожог может быть очень болезненным.


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