15.06 14:38 MIGnews.com
В Израиле закрыто уже 193 учебных заведения
По состоянию на 15 июня, в Израиле временно закрыты на карантин уже 193 учебных заведения.
Об этом свидетельствуют данные министерства просвещения.
По данным ведомства, на сегодняшний день заражены смертоносным китайским коронавирусом COVID-19 минимум 529 учеников и учителей.
"При выявлении заражения - учебное заведение закрывается, педагогический состав и учащиеся находятся в карантине до окончания эпидемиологической проверки", – сообщили в ведомстве.
Между тем, 25 669 школьников и преподавателей находятся в самоизоляции. Накануне министерство просвещения сообщило график работы
учебных заведений до конца этого года.
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