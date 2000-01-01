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В Израиле закрыто уже 193 учебных заведения | Фото:15.06 14:38   MIGnews.com

В Израиле закрыто уже 193 учебных заведения

По состоянию на 15 июня, в Израиле временно закрыты на карантин уже 193 учебных заведения.

Об этом свидетельствуют данные министерства просвещения.

По данным ведомства, на сегодняшний день заражены смертоносным китайским коронавирусом COVID-19 минимум 529 учеников и учителей.

"При выявлении заражения - учебное заведение закрывается, педагогический состав и учащиеся находятся в карантине до окончания эпидемиологической проверки", – сообщили в ведомстве.

Между тем, 25 669 школьников и преподавателей находятся в самоизоляции. Накануне министерство просвещения сообщило график работы учебных заведений до конца этого года.


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