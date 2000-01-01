16.06 15:55 MIGnews.com

Наталья Орейро подала документы на российское гражданство

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Латиноамериканская актриса Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России, заявила она в интервью, пишут СМИ.Она отметила, что однажды пришла в посольство России в Аргентине по различным вопросам. Артистка так много путешествует и имеет связей с Россией, что дипломаты предложили ей "оформить это официально". "Я сказала, что для меня это была бы честь", - ответила Орейро. Актриса утверждает, что заполнила много бумаг, теперь запрос находится на рассмотрении.По словам артистки, все началось с шутки в программе "Вечерний Ургант". Ведущий Иван Ургант сказал Орейро, что считает ее самой русской среди иностранок. Актриса ответила, что "Путину следовало бы дать мне гражданство".