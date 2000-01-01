Игрушка легендарного Эйнштейна ищет новых владельцев

Аукционный дом описывает игру, которая принадлежала ученому в детские годы, как "деревянная шкатулка с декоративной крышкой".
По словам организаторов торгов, речь идет о вариации на тему мозаики с 520 цветными элементами под названием Perlen-Mosaik-Spiel.
Несмотря на "нацарапывание карандашом на внутренней стороне коробки" и "некоторый поверхностный износ", ожидается, что новый владелец отдаст за лот от 4 до 6 тысяч долларов.
Кроме того, участники торгов смогут приобрести портрет Альберта Эйнштейна, китайскую посуду с инициалами ученого и его второй супруги, а также льняные салфетки, заботливо вышитые матерью прославленного физика.