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Игрушка легендарного Эйнштейна ищет новых владельцев | Фото:16.06 04:18   MIGnews.com

Игрушка легендарного Эйнштейна ищет новых владельцев

Нью-йоркский аукционный дом Kestenbaum & Company продает предметы, связанные с жизнью легендарного ученого ХХ века Альберта Эйнштейна, в том числе детскую игрушку и портрет знаменитого физика.

Об этом пишет The Times of Israel.

Аукционный дом описывает игру, которая принадлежала ученому в детские годы, как "деревянная шкатулка с декоративной крышкой".

По словам организаторов торгов, речь идет о вариации на тему мозаики с 520 цветными элементами под названием Perlen-Mosaik-Spiel.

Несмотря на "нацарапывание карандашом на внутренней стороне коробки" и "некоторый поверхностный износ", ожидается, что новый владелец отдаст за лот от 4 до 6 тысяч долларов.

Кроме того, участники торгов смогут приобрести портрет Альберта Эйнштейна, китайскую посуду с инициалами ученого и его второй супруги, а также льняные салфетки, заботливо вышитые матерью прославленного физика.


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