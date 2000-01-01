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Принц Гарри и Меган Маркл наняли новую няню для Арчи 16.06 01:32   MIGnews.com

Принц Гарри и Меган Маркл наняли новую няню для Арчи

У маленького Арчи Харрисона появилась новая няня! Сообщается, что у нее обычный рабочий день: она не ночует во Frogmore-коттедже, где живут супруги, и не работает по выходным.

Первая няня была приставлена к новорожденному с момента его появления на свет, но уже через две недели покинула свой пост, пишет Foxbusiness.

Она объяснила это некомфортными условиями работы. Как выяснилось позже, герцогиня Сассекская слишком контролировала ее, не могла оставить ребенка с ней наедине и не позволяла даже надолго приближаться с сыну.

По словам приближенных к герцогине людей, она не спешит приводить себя в форму и пока не посещает спортзал. Парад по случаю дня рождения королевы, который состоялся 8 июня, стал для нее первым выходом в свет после родов.


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