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YouTube 15.06 10:13   MIGnews.com

Умер народный артист СССР Алексей Баталов

Звезда советского фильма"Москва слезам не верит", известный актер и режиссер Алексей Баталов скончался на 89-м году жизни. Народный артист СССР умер в одной из московских клиник в четверг утром, 15 июня.

О смерти актера сообщил его близкий друг Владимир Иванов. По его словам, Баталов "умер тихо во сне".

Накануне, 14 июня, артист почувствовал себя плохо. К нему в палату приходил священник, который причастил 88-летнего актера.

По сообщениям российских СМИ, Алексей Баталов находился в больнице в течении пяти месяцев после того, как сломал шейку бедра.

Актер известен своими ролями в таких картинах, как "Летят журавли", "Москва слезам не верит", "Девять дней одного года", "Чисто английское убийство", "Звезда пленительного счастья", "Живой труп" и "Дама с собачкой".

Также Алексей Баталов выступил в роли режиссера кинолент "Три толстяка", "Шинель" и "Игрок".
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