Премия Genesis оставят Натали Портман, но она ее не получит

Согласно заявлению фонда, Портман является "высокопрофессиональной актрисой, которая часто и страстно заявляла о своей любви к Израилю и своей гордости быть еврейкой". В то же время в организации констатировали тот факт, что опальной артистке с самого начала было известно об участии в церемонии вручения премии "Генезис" Биньямина Нетаниягу.
"Решение мисс Портман глубоко оскорбило многочисленные правозащитные организации, чью работу должны были подчеркнуть на церемонии", - отметили в Genesis Foundation.
Кроме того, своим решением актриса "непреднамеренно оказала услугу различным организациям, способствующим антиизраильскому движению Boycott, Divestment and Sanctions", а ее нежелание участвовать в одной церемонии с премьер-министром Израиля является "признаком неуважения к народу Израиля и его праву избирать руководителей Еврейского государства".
Организаторы утверждают, что они предлагали Натали Портман высказать все свои политические взгляды на специальной пресс-конференции, но она отказалась.
Учитывая то, что актриса отказалась и от награды в размере 2 млн. долларов, Фонд решил распорядиться этой суммой самостоятельно "должным образом учитывая" ее рекомендации. Стоит отметить, что изначально Натали Портман собиралась потратить деньги на организации, защищающие права женщин. Окончательное решение по этому поводу Genesis Foundation огласит в конце года.