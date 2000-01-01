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Умер муж Ирины Аллегровой 15.05 22:46   MIGnews.com

Умер муж Ирины Аллегровой

Скончался четвертый муж известной эстрадной певицы Ирины Аллегровой. 57-летний Игорь Капуста умер в ночь на 15 мая в одной из больниц Санкт-Петербурга.

Со ссылкой на его родственников издание "Собеседник" сообщает, что мужчина лег на плановое обследование, но в больнице подхватил инфекцию. Из-за осложнений у него развилось воспаление легких, после чего Капусту перевели в реанимацию, где он и скончался.

Стоит отметить, что в прошлом году его сестра Галина рассказала российская прессе о том, что врачи диагностировали у бывшего возлюбленного Аллегровой хроническую обструктивную болезнь легких в тяжелой стадии, при которой легкие раскрываются лишь наполовину.

Ирина Аллегрова и Игорь Капуста, который был младше Будучи на 8 лет, были в браке с 1994 по 1999 год.

В 2012 году его арестовали с крупной партией наркотиков и приговорили к 6 годам колонии, из которых он пробыл 5.
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