16.05 01:15 MIGnews.com
Фанат выжидал Рианну 12 часов в ее же доме
Фанат Рианны пробрался в ее дом в Лос-Анджелесе и прождал певицу 12 часов. Мужчину обнаружила помощница Рианны, которая вызвала полицию. Сообщается, что самой певицы в тот день в доме не было.
26-летний горе-фанат оказал сопротивление при аресте. Ему предъявили обвинения в преследовании, краже со взломом и вандализме, информирует Associated Press
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Эдуардо Леон из Фуллертона в суде отказался признавать свою вину.
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