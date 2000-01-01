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Фанат выжидал Рианну 12 часов в ее же доме 16.05 01:15   MIGnews.com

Фанат выжидал Рианну 12 часов в ее же доме

Фанат Рианны пробрался в ее дом в Лос-Анджелесе и прождал певицу 12 часов. Мужчину обнаружила помощница Рианны, которая вызвала полицию. Сообщается, что самой певицы в тот день в доме не было.

26-летний горе-фанат оказал сопротивление при аресте. Ему предъявили обвинения в преследовании, краже со взломом и вандализме, информирует Associated Press.

Эдуардо Леон из Фуллертона в суде отказался признавать свою вину.
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