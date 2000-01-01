16.05 03:39 MIGnews.com
Британка увеличила грудь до 32 размера
Жительница Британии, 51-летняя Шерон Перкинс увеличила грудь до 32 размера. Похоже на то, что британка решила установить рекорд Великобритании, если не мировой.
Мать троих детей решила кардинально измениться и стала обладательницей самого пышного бюста.
После развода все доставшиеся деньги Перкинс решила потратить на операцию по увеличению груди, как сообщает The Mirror.
В свою очередь Шерон призналась, что не планирует останавливаться на достигнутых результатах.
"Нужно еще больше. Кажется, что уже невозможно остановиться", - говорит женщина.
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