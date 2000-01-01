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twitter.com/@sharonp1965 16.05 03:39   MIGnews.com

Британка увеличила грудь до 32 размера

Жительница Британии, 51-летняя Шерон Перкинс увеличила грудь до 32 размера. Похоже на то, что британка решила установить рекорд Великобритании, если не мировой.

Мать троих детей решила кардинально измениться и стала обладательницей самого пышного бюста.

После развода все доставшиеся деньги Перкинс решила потратить на операцию по увеличению груди, как сообщает The Mirror.

В свою очередь Шерон призналась, что не планирует останавливаться на достигнутых результатах.

"Нужно еще больше. Кажется, что уже невозможно остановиться", - говорит женщина.
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