16.05 03:39 MIGnews.com

Британка увеличила грудь до 32 размера

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Жительница Британии, 51-летняя Шерон Перкинс увеличила грудь до 32 размера. Похоже на то, что британка решила установить рекорд Великобритании, если не мировой.Мать троих детей решила кардинально измениться и стала обладательницей самого пышного бюста.После развода все доставшиеся деньги Перкинс решила потратить на операцию по увеличению груди, как сообщает The Mirror.В свою очередь Шерон призналась, что не планирует останавливаться на достигнутых результатах."Нужно еще больше. Кажется, что уже невозможно остановиться", - говорит женщина.