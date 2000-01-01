15.05 20:27 MIGnews.com

Физик-ядерщик стала новой "Мисс США 2017"

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Кара Маккаллоу, специалист по ядерной химии стала победительнице конкурса красоты "Мисс США 2017".Как пишет Associated Press, 25-летняя красотка из округа Колумбия работает в Комиссии по ядерному регулированию США в должности физика-ядерщика.Девушке удалось обойти своих ближайших соперниц — студентку из Нью-Джерси Чави Верг и представительницу штата Миннесота Мередит Гоулди.Обладательница короны будет представлять США на конкурсе "Мисс Вселенная".Сообщается, что конкурс красоты проходил в Лас-Вегасе.Также отмечается, победительница конкурса обладает большой склонностью к общественной работе Так, Кара Маккаллоу основала программу по содействию повышению уровня знаний в науке у детей.