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twitter.com/@MissUSA 15.05 20:27   MIGnews.com

Физик-ядерщик стала новой "Мисс США 2017"

Кара Маккаллоу, специалист по ядерной химии стала победительнице конкурса красоты "Мисс США 2017".

Как пишет Associated Press, 25-летняя красотка из округа Колумбия работает в Комиссии по ядерному регулированию США в должности физика-ядерщика.

Девушке удалось обойти своих ближайших соперниц — студентку из Нью-Джерси Чави Верг и представительницу штата Миннесота Мередит Гоулди.

Обладательница короны будет представлять США на конкурсе "Мисс Вселенная".

Сообщается, что конкурс красоты проходил в Лас-Вегасе.

Также отмечается, победительница конкурса обладает большой склонностью к общественной работе Так, Кара Маккаллоу основала программу по содействию повышению уровня знаний в науке у детей.
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