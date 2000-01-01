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Прайм-тайм: 2-й канал пропагандирует культуру изнасилований 15.05 15:42   MIGnews.com

Прайм-тайм: 2-й канал пропагандирует культуру изнасилований

В минувшие выходные в рамках шоу Ульпан Шиши второй канал израильского ТВ показал документальный сюжет о “вечеринках холостяков”, на которых развлекаются молодые израильтяне в Бухаресте.

За два дня, прошедшие с трансляции, на шоу поступило более 90 жалоб. Причиной стал тот факт, что сюжет был показан под рубрикой “журнал потребителей” и автор Омри Кронеланд и фактически поощряет проституцию и “культуру изнасилований”.

В 11-минутном фильме Кроненланд сопровождает группу молодых израильтян, которые возбужденно обсуждают ожидающие их приключения в стрип-клубах.

Другие указывают на то, что не услышали никакой критики в адрес потребителей секс-услуг, а также “организаторов туров”, отправляющих туристов из Израиля в Румынию. Один из организаторов в интервью утверждает, что “девушки все делают с удовольствием и по своей воле”.

Второй канал израильского ТВ ответил на бурную критику следующим заявлением: “Волна шокированных реакций еще раз демонстрирует важность поднятой в передаче темы”.
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