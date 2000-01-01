15.05 07:59 MIGnews.com

Выставка Холодного Оружия "R.I.F- Весна 2017 "

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27 мая 2017 года в зале торжеств " Гранд Палас" г. Нацрат Илит состоится выставка-продажа холодного оружия «R.I.F. – Весна 2017».В честь 60-ти летия г. Нацрат Илит .Организатор и спонсор выставки – международный журнал о холодном оружии «R.I.F. Холодное Оружие: Мир Мужчин» - http://www.RIFmagazine.com,при поддержке и сотрудничестве с организацией «K.&W.C.U.I” - «Союз Мастеров и Коллекционеров Холодного Оружия Израиля»(для вступления в организацию “K.&W.C.U.I” email: KWCUI@rifmagazine.com) и муниципалитета г. Нацрат Илит мэра Ронена Плота и вице-мэра Алекса ГадалкинаУчастники выставки:«K.&W.C.U.I» - «Союз Мастеров и Коллекционеров Холодного Оружия Израиля»Участники организации:Боаз Шадмот, Давид Даром, Михаил Фишман, Роман Кейлин, Иран Гершкович, Олег Гущин, Павел Воронюк, Виктор Погодин, Мейдан Голан, Петр Шкневский, Алекс Маген, Алексей Цейтлин, Александр Бармин, Григорий Фишер, Омер Гарти, Авив Гарти, Липа Грузман, Давид Грузман, Саар Нудель, Алексей Бельков (Украина), Алексей Загари, Даниель Столер, Наталья Забелина (Россия), Ольга Хабалова (Россия), Томер Мор, Ави Мор, Саги Бялик, Григорий Тамар, Итан Кейдар, Игаль Дор, Григорий Бельдер, Лорант Кац, Дмитрий Златковский, Ицик Атар, Дмитрий Войтюк, Александр Салганик (Украина), Кер Акер, Мухаммед Акер, Шломо Арэль, Андрей Захаров, Игорь Гольдштейн, Менахем Афик, Евгений Рисов, Борис Фридман, Майк Забенко, Олег Ермолаев, Андрей Марчуков, Виталий Пружинский, Григорий Фидельман, Федор Панчешный, Михаил Ольшанский, Елена Ковтуненко, Матания Вайс, Омер Явец, Сергей Столиаров, Михаил Щелчков, Моше Шлезенгер, Александр Вайнер, Валид Хури, Владимир Демидов, Игаль Гутник, Илья Ямпольский, Нир Англер, Тарас Гайдай, Александр Дохман, Михаил Вассерман и т.д.- Список зарубежных участников организации, а также организации «Союза Кузнецов России» и российских мастеров, принимающих участие в выставке, после подтверждения будет дополняться :- Михаил Щелчков (г.Москва, Россия) ( компания «АиР» г.Златоуст) http://zlatoust-air.ru/ , https://www.facebook.com/profile.php?id ... &sk=photos- Геннадий Добрецов (г.Кострома, Россия) http://nojinsk.ru/catalog/923/- Алексей Бельков (г.Чернигов, Украина) http://rusknife.com/topic/5346-%D0%B0%D ... %BE%D0%B2/- Светлана Большакова (г.Санкт-Петербург , Россия) (представляет работы Дмитрия и Сергея Бобковых) http://www.coldflameknives.ru/- Роман Марюта (г.Миргород, Украина) https://www.facebook.com/roman.maryuta/ ... friends_tl (Гильдия мастеров «КОЛО» созданная Петром Федорякой в 2000 г. )- Игорь Арефьев (г.Москва, Россия) viewtopic.php?f=16&t=1873 , https://www.facebook.com/profile.php?id ... &sk=photos- «E.H.E.W.C.» – «Израильское Общество Коллекционеров Исторического Холодного Оружия»- Сборная Израиля по Историческим Средневековым Боям - "MFC" - "Medieval Fighting Club"https://www.youtube.com/user/abirim , http://youtu.be/dyCOF8oMLm8 , http://kravot.co.il/ , https://www.facebook.com/BotNIsrael- Мошон Ицхаки (Израиль): «Cold Steel», «Benchmade», «Ka-Вar»- Омер Явец (Израиль) : "Fox", "Condor" , "Zero tolerance (zt)" , "Mam portogal" , "Mora" , "Marbels" , "Lansky" , "Camilllus", "Due cigni" , "Extrema ratio ".- Гай Рафаэли (Израиль): «Spyderco», «Buck»- Омер Гарти (Израиль): «Opinel» , «Roselli»- Томер и Ави Мор (Израиль): «S&W», «Schrade», «Walther», «Wildsteer» TactiCool: CRKT, UNITED CUTLERY, S&W, SCHRADE, OUTDOOR EDGEПетр Petvas Гордиенко (Израиль) и др.(Список будет дополняться и корректироваться)В программе выставки:* Показательные выступление Сборной Израиля по Историческим Средневековым Боям – «MFC» - «Medieval Fighting Club»https://www.youtube.com/user/abirim , http://youtu.be/dyCOF8oMLm8 , http://kravot.co.il/ , https://www.facebook.com/BotNIsrael* «Город Мастеров» - мастер-класс от кузнецов «Союза Мастеров и Коллекционеров Холодного Оружия Израиля» (K.&W.C.U.I) - скульптура под руководством Кер Акер* «Детский мир» - мастер–класс для детей – работа кузнеца с детьми* «Клуб военно-исторической реконструкции РККА» в Израиле представляет экспозицию основных видов обмундирования и снаряжения периода Великой Отечественной войны https://www.youtube.com/watch?v=LnO0YYtI7pk* Клуб «СК ( страйкбольная команда ) Застава» https://www.facebook.com/%D0%A1%D1%82%D ... 556190470/* Мини-конкурсы для посетителей выставки с призами от магазина http://www.FishmanKnives.com , ножи фирмы «Opinel»* Конкурс «Лучший нож выставки», приз - годовая подписка международного журнала «R.I.F. - Холодное Оружие: Мир Мужчин»http://www.RIFmagazine.com* Площадка для стрельбы из лука* Площадка для стрельбы из духовой трубки* Площадка для стрельбы из рогатки* Площадки искусство и ремесло для детейВремя работы выставки: с 10.00 до 17.00Вход платный: 50 шекелей, и включает в цену кофе, соки, пиво, сэндвичи.Вход для детей до 16 лет – 10 шекБилеты можно приобрести:1. В кассе на выставке2. Предварительная продажа в кассах: http://www.bimot.co.il (тел. *6226)3. Предварительная продажа в кассах: http://bravo.israelinfo.ruДля заявки и участия в выставке:е-mail: info@RIFmagazine.comтел.: (+972) 5-444-111-00http://www.RIFmagazine.comЖдём вас!