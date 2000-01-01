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flickr 16.05 00:41   MIGnews.com

Шоколад помогает бороться с бессонницей

Диетологи из Германии предлагают с помощью обезжиренного йогурта и шоколада бороться с бессонницей. По словам специалистов, эти продукты успокаивают нервную систему, таким образом расслабляя организм, как пишет ladyportal.info.

В течение первых 15 минут йогурт и шоколад действуют так же, как и теплое молоко с медом, после чего эффект пропадает.

Расслабляющим действием в молоке обладает триптофан, повышающий уровень серотонина. Наличие сахара также необходимо, а он содержится и в меде, и в шоколаде.

Сахар питает мышцы, что улучшает транспортировку триптофана к мозгу. Триптофан превращается в серотонин, гормон счастья, и человек успокаивается.

Отметим, в 2010 году немецкая компания Milchkristalle запатентовала специальное ночное молоко, которое должно помочь людям, страдающим бессонницей. По словам представителей фирмы, молоко собранное ночью содержит в 25 раз больше мелатонина - гормона сна, применяемого для лечения бессонницы, чем обычное молоко.
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