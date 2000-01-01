15.05 13:24 MIGnews.com

Репатрианты из Индии готовы покинуть абсорбционный центр

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Около 102 репатриантов из Индии, члены еврейской общины Бней-Менаше, готовы покинуть абсорбционный центр.Олим, которые прибыли в Израиль в феврале из северо-восточного индийского штата Мизорам, завершили свой обязательный формальный переход в иудаизм и интенсивные курсы иврита, как говорится в заявлении организации Shavei Israel, которая облегчила их иммиграцию.Shavei Israel - это Израильская организация, которая работает, чтобы найти евреев во всем мире.Новые иммигранты намерены покинуть свой абсорбционный центр в Кфар-Хасидиме в понедельник и переехать в Назарет Иллит на севере Израиля, где уже существует сообщество Бней-Менаше."Более 2700 лет после того, как их предки были изгнаны с Земли, Бней-Менаше возвращается домой. Наша задача теперь обеспечить, чтобы они действительно чувствовали себя как дома", - сказал Майкл Фройнд, основатель и председатель Shavei Israel.Бней Менаше, как полагают, происходит от библейского племени Манассии, одного из десяти погибших племен, изгнанных из земли Израиля более 2700 лет назад.В последние годы около 3000 Бней-Менаше эмигрировали в Израиль, а в Индии осталось еще 7 000 человек.