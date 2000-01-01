Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












YouTube 15.05 13:24   MIGnews.com

Репатрианты из Индии готовы покинуть абсорбционный центр

Около 102 репатриантов из Индии, члены еврейской общины Бней-Менаше, готовы покинуть абсорбционный центр.

Олим, которые прибыли в Израиль в феврале из северо-восточного индийского штата Мизорам, завершили свой обязательный формальный переход в иудаизм и интенсивные курсы иврита, как говорится в заявлении организации Shavei Israel, которая облегчила их иммиграцию.

Shavei Israel - это Израильская организация, которая работает, чтобы найти евреев во всем мире.

Новые иммигранты намерены покинуть свой абсорбционный центр в Кфар-Хасидиме в понедельник и переехать в Назарет Иллит на севере Израиля, где уже существует сообщество Бней-Менаше.

"Более 2700 лет после того, как их предки были изгнаны с Земли, Бней-Менаше возвращается домой. Наша задача теперь обеспечить, чтобы они действительно чувствовали себя как дома", - сказал Майкл Фройнд, основатель и председатель Shavei Israel.

Бней Менаше, как полагают, происходит от библейского племени Манассии, одного из десяти погибших племен, изгнанных из земли Израиля более 2700 лет назад.

В последние годы около 3000 Бней-Менаше эмигрировали в Израиль, а в Индии осталось еще 7 000 человек.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:55
КНДР продолжит испытания, пока США "не образумятся"
13:37
Вспышка холеры в Йемене: объявлено чрезвычайное положение
13:33
Скончалась актриса Театра Моссовета Ирина Карташева
12:21
Скончался актер из "Города грехов" и "Мстителей"
12:06
Из Израиля в Нью-Йорк - за 149 долларов
12:01
Крокодилы съели священника, демонстрирующего библейское чудо
11:56
Выборы в Германии: Мартин Шульц с треском "провалился"
11:23
В Нью-Йорке сгорела синагога XIX века
10:31
Американский и британский спецназ вторгся в восточную Сирию
10:20
ВОЗ подтвердила вспышку вируса Эбола в Конго
09:36
Перевод посольства в Иерусалим не должен зависеть от арабов
09:22
Глава МИД Австрии "за" внеочередные парламентские выборы
08:50
Москва и Эр-Рияд продлят сделку по добыче нефти
08:39
Тело жертвы обнаружили в сотнях метров от места аварии
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus