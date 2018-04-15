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Самая уродливая собака планеты стала моделью | Фото:16.04 05:24   MIGnews.com

Самая уродливая собака планеты стала моделью

Обладатель звания самой уродливой собаки Великобритании 15-летний беззубый пес по кличке Чейз подписал контракт с модельным агентством.

Об этом в воскресенье, 15 апреля сообщает Еxpress.co.uk., передает Лента.ру.

По данным издания, собака породы китайская хохлатая страдает катарактой и облысением, но это не помешало ему попасть в агентство Model Direct, сотрудничающее с брендами M&S, Disney, MAC и Pets at Home.

49-летняя владелица собаки Шторм Шейлер надеется, что ее любимца ждет успех.

В 2017 году на конкурсе "Самая уродливая собака в мире" Чейз занял третье место. Первым стал трехлетний неаполитанский мастиф по имени Марта из Калифорнии.

Отметим, что конкурс проводится с 1961 года. По замыслу устроителей, он предназначен для питомцев, которые никогда не победят на обычных выставках собак, но тоже заслуживают любви и заботы.
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