Шарлиз Терон собирается покинуть США из-за Трампа

Голливудская актриса южноафриканского происхождения Шарлиз Терон рассматривает возможность эмиграции из Соединенных Штатов из-за, по ее словам, расизма в администрации Дональда Трампа.
"Я даже не знаю, что и говорить о нашей новой администрации за прошедший год. Но расизма стало гораздо больше, чем предполагали люди. Мы больше не можем это отрицать. Мы должны заявить об этом как можно громче", - сказала Терон в интервью женскому журналу Elle.
По этой же причине актриса утверждает, что боится за жизнь своих приемных чернокожих детей.
"В этой стране есть места, где, если бы мне пришлось работать, я бы их не взяла с собой. Я бы не стана брать своих детей в некоторые места в Америке. Это действительно проблематично. Я частенько смотрю на своих детей и думаю, что, если это будет продолжаться, мне, возможно, придется переехать, потому что последнее, чего бы я хотела, это чтобы мои дети не чувствовали себя в безопасности", - сказала она.
Шарлиз Терон призналась, что пока окончательное решение на этот счет не приняла, но уже обсуждает со своими сыновьями такую возможность.
"Они должны знать, что к ним относятся иначе, чем ко мне, и насколько это несправедливо. И если я могу что-то с этим поделать, конечно, я собираюсь это сделать", - добавила она.
Впрочем, стоит отметить, что Шарлиз Терон не первая представительница американской киноиндустрии, которая выразила готовность покинуть Штаты из-за Дональда Трампа. Ранее об этом же заявляли ее коллеги по цеху Майли Сайрус, Сэмюэл Л. Джексон и Барбра Стрейзанд.