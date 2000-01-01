Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Шарлиз Терон собирается покинуть США из-за Трампа | Фото: Gage Skidmore/Flickr15.04 13:26   MIGnews.com

Шарлиз Терон собирается покинуть США из-за Трампа

Голливудская актриса южноафриканского происхождения Шарлиз Терон рассматривает возможность эмиграции из Соединенных Штатов из-за, по ее словам, расизма в администрации Дональда Трампа.

"Я даже не знаю, что и говорить о нашей новой администрации за прошедший год. Но расизма стало гораздо больше, чем предполагали люди. Мы больше не можем это отрицать. Мы должны заявить об этом как можно громче", - сказала Терон в интервью женскому журналу Elle.

По этой же причине актриса утверждает, что боится за жизнь своих приемных чернокожих детей.

"В этой стране есть места, где, если бы мне пришлось работать, я бы их не взяла с собой. Я бы не стана брать своих детей в некоторые места в Америке. Это действительно проблематично. Я частенько смотрю на своих детей и думаю, что, если это будет продолжаться, мне, возможно, придется переехать, потому что последнее, чего бы я хотела, это чтобы мои дети не чувствовали себя в безопасности", - сказала она.

Шарлиз Терон призналась, что пока окончательное решение на этот счет не приняла, но уже обсуждает со своими сыновьями такую возможность.

"Они должны знать, что к ним относятся иначе, чем ко мне, и насколько это несправедливо. И если я могу что-то с этим поделать, конечно, я собираюсь это сделать", - добавила она.

Впрочем, стоит отметить, что Шарлиз Терон не первая представительница американской киноиндустрии, которая выразила готовность покинуть Штаты из-за Дональда Трампа. Ранее об этом же заявляли ее коллеги по цеху Майли Сайрус, Сэмюэл Л. Джексон и Барбра Стрейзанд.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:50
Башар Асад оценил стоимость восстановления Сирии
13:17
Эхуд Барак - худший премьер в истории Израиля
12:47
Либерман: уничтожим все и каждый туннель
12:16
Израиль близок к разрешению проблемы тоннелей
12:01
ЦАХАЛ применил оружие в столкновении с поселенцами
11:49
Названо имя солдата, погибшего в танке на юге
10:57
Если полномочия БАГАЦа не ограничат, могут быть новые выборы
10:26
ЦАХАЛ уничтожил туннель на месте "Марша возвращения"
09:38
Экс-генерал ЦАХАЛ: Трампу стоило убить Асада
08:55
Эрдан - лидеру ХАДАШ: Не говори со мной, сторонник Асада
08:24
Египет требует у ХАМАСа прекратить "Марш возвращения"
08:03
Еврею полгода не разрешали носить кипу в музее Анны Франк
07:15
Все страны НАТО поддерживают ракетный обстрел Сирии
06:14
Россия обрушилась на США в ООН
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus