15.04 21:45 MIGnews.com

Скончалась старейшая женщина на планете

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В Италии на 118-м году жизни скончались старейшая женщина в мире Эмма Морано. Об этом сообщает агентство ANSA в субботу, 15 апреля.Информацию о смерти женщины подтвердили члены ее семьи.Сообщается, что Эмма Морано родилась в 1899 году в коммуне Чивьяско на севере Италии. В последнее время женщина жила в коммуне Вербания у озера Лаго-Маджоре.Сообщается, что она входит в пятерку самых долгоживущих людей. 29 ноября 2016 года ей исполнилось 117 лет.