15.04 21:45 MIGnews.com
Скончалась старейшая женщина на планете
В Италии на 118-м году жизни скончались старейшая женщина в мире Эмма Морано. Об этом сообщает агентство ANSA в субботу, 15 апреля.
Информацию о смерти женщины подтвердили члены ее семьи.
Сообщается, что Эмма Морано родилась в 1899 году в коммуне Чивьяско на севере Италии. В последнее время женщина жила в коммуне Вербания у озера Лаго-Маджоре.
Сообщается, что она входит в пятерку самых долгоживущих людей. 29 ноября 2016 года ей исполнилось 117 лет.
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