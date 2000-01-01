15.03 16:50 MIGnews.com

Групповой секс игрока Бейтар сняли на видео и слили в Сеть

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Полиция изучает вопрос о том, следует ли возбуждать расследование в отношении звезды израильского футбола Гаэтана Варенне, оказавшегося в эпицентре пикантного скандала.На днях в месенджере и WhatsApp соцсетях было опубликовано видео, на котором форвард столичного "Бейтара" и еще трое мужчин совокупляются с неопознанной неподвижной женщиной. Кроме того, они кричат непристойности, поют и смеются.По данным "Гаарец", после обнародования ролика Варенне отключил свой мобильный телефон и покидает дом только для тренировок. Как пишет газета, спортсмен раскаивается."Я выжат, как лимон. Это случилось однажды и больше не повторится. Мне придется жить с этим стыдом всю жизнь. Мои знакомые знают, что я не такой", - цитирует мужчину "Хадашот".Как пишет портал Walla, спортсмена уже пытались шантажировать, угрожая опубликовать еще больше компромата.Журналисты опознали и двух других фигурантов на видео. Ими оказались игроки клубов нижней футбольной лиги Израиля.Израильская футбольная ассоциация решила не предпринимать дисциплинарные меры против Варенне, отметив, что данный вопрос будет рассматриваться юридическими органами."Мы ожидаем, что футболисты и все остальные будут вести себя соответствующим образом и проявляя уважение", - говорится в заявлении ассоциации.В клубе также состоялась встреча по данному поводу, и, очевидно, на никакие меры против футболиста руководство "Бейтара" предпринимать не планирует - Варенне сыграет в субботнем матче, как было запланировано заранее.С осуждением выступила министр культуры и спорта Мири Регев."В нашей стране нет места такому презренному поведению в отношении женщин", - заявила она.