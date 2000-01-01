15.03 17:04 MIGnews.com

Мы тоже на карте: 2.208 миллиардеров, из них 22 - в Израиле

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Издание Forbes опубликовало в очередной раз список самых богатых людей планеты. Рейтинг публикуется ежегодно с 1987 года и в этом году в него вошли 2.208 миллиардеров из 72 стран. Израиль не остался в стороне и внес свою скромную лепту — 22 миллиардера.По итогам 2017 года суммарное состояние 20 богатейших людей составило 1,2 триллиона долларов. Возглавляет рейтинг владелец Amazon Джефф Безос, впервые занявший первую позицию. Рост акций Amazon почти на 60% в 2017 году увеличил его капитал до 112 миллиардов долларов. На второй строчке расположился основатель Microsoft Билл Гейтс, чье состояние выросло в 2017 году на 4 миллиарда долларов до 90 миллиардов. Тройку лидеров замыкает Уоррен Баффет, разбогатевший в прошлом году на 8,4 миллиарда долларов. Его суммарное состояние оценивается в 84 миллиарда долларов. В списке 256 женщин по сравнению с 227 женщинами в рейтинге 2016 года.Наибольшее число миллиардеров проживают в США — 585 человек. На втором месте Китай с 476 миллиардерами, затем идут Германия (123), Индия (119) и Россия со 102 миллиардерами. Что касается израильских миллиардеров, то возглавляет местный рейтинг Эяль Офер, с капиталом в 9,6 миллиарда долларов. В общем рейтинге он занимает 168 позицию. На втором месте предприниматель Стеф Вертхаймер, состояние которого оценивается в 5,8 миллиарда долларов (335 позиция в рейтинге). На третьем месте Шери Арисон с 5,4 миллиарда долларов (374 позиция). В первой пятерке также Ицхак Тшува — 3,9 миллиарда (608 позиция) и Идан Офер — 3,7 миллиарда (630 позиция). Ставший чрезвычайно известным в Израиле голливудский кинопродюсер Арнон Милчен на шестой позиции с 3,4 миллиарда долларов (710).Также в списке Тедди Саги – владелец компании Playtech (3,4 миллиарда, 713), инвестор Шауль Шани (3,4 миллиарда, 737), Хаим Сабан (3,2 миллиарда, 768), Якир Габай (3,1 миллиарда, 807), Гил Швед, глава компании CheckPoint Software (2,8 миллиарда, 901), Адам Нойман (2,5 миллиарда, 1041), Алекасандр Машкевич (2,4 миллиарда, 1068), Шмуэль Харлеп (1,9 миллиарда, 1345), Мариус Нахт (1,6 миллиарда, 1529), Мори Аркин (1,5 миллиарда, 1691), Дан Гартлер (1,2 миллиарда, 1991), Цадик Бино (1,2 миллиарда, 2026), Лиора Офер (1,1 миллиарда, 2111), Лев Леваев (1 миллиард, 2189), Бени Штайнмец (1 миллиард, 2190), Морис Кахн (1 миллиард, 2237).