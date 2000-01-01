Мы тоже на карте: 2.208 миллиардеров, из них 22 - в Израиле
Издание Forbes опубликовало в очередной раз список самых богатых людей планеты. Рейтинг публикуется ежегодно с 1987 года и в этом году в него вошли 2.208 миллиардеров из 72 стран. Израиль не остался в стороне и внес свою скромную лепту — 22 миллиардера.
По итогам 2017 года суммарное состояние 20 богатейших людей составило 1,2 триллиона долларов. Возглавляет рейтинг владелец Amazon Джефф Безос, впервые занявший первую позицию. Рост акций Amazon почти на 60% в 2017 году увеличил его капитал до 112 миллиардов долларов. На второй строчке расположился основатель Microsoft Билл Гейтс, чье состояние выросло в 2017 году на 4 миллиарда долларов до 90 миллиардов. Тройку лидеров замыкает Уоррен Баффет, разбогатевший в прошлом году на 8,4 миллиарда долларов. Его суммарное состояние оценивается в 84 миллиарда долларов. В списке 256 женщин по сравнению с 227 женщинами в рейтинге 2016 года.
Наибольшее число миллиардеров проживают в США — 585 человек. На втором месте Китай с 476 миллиардерами, затем идут Германия (123), Индия (119) и Россия со 102 миллиардерами. Что касается израильских миллиардеров, то возглавляет местный рейтинг Эяль Офер, с капиталом в 9,6 миллиарда долларов. В общем рейтинге он занимает 168 позицию. На втором месте предприниматель Стеф Вертхаймер, состояние которого оценивается в 5,8 миллиарда долларов (335 позиция в рейтинге). На третьем месте Шери Арисон с 5,4 миллиарда долларов (374 позиция). В первой пятерке также Ицхак Тшува — 3,9 миллиарда (608 позиция) и Идан Офер — 3,7 миллиарда (630 позиция). Ставший чрезвычайно известным в Израиле голливудский кинопродюсер Арнон Милчен на шестой позиции с 3,4 миллиарда долларов (710).