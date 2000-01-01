15.03 14:54 MIGnews.com

После космоса и машин: Маск хочет покорить медиапространство

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Основатель Tesla и SpaceX предприниматель Илон Маск собирается создать свою межгалактическую медиаимперию. О своих планах он сообщил в Twitter.Сначала миллиардер просто написал лаконичный твит "Thud!", но позднее он добавил, что такое название получит его новая медиаимперия, отметив, что восклицательный знак в названии ставить совсем необязательно.Позже о своих намерениях он подтвердил журналистам из Variety, но не стал вдаваться в подробности и раскрывать все детали. При этом по предварительным данным, Маск уже зарегистрировал домен thud.com и выкупил сайт фейковых новостей The Onion, набрав даже уже ключевых сотрудников."Совершенно очевидно, что комедия - это следующий рубеж после электромобилей, разведки космоса и нейроинтерфейсов. Не знаю, как можно не замечать этого", - прокомментировал свои планы американский бизнесмен.