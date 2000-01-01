Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Скриншот с видео 15.03 14:54   MIGnews.com

После космоса и машин: Маск хочет покорить медиапространство

Основатель Tesla и SpaceX предприниматель Илон Маск собирается создать свою межгалактическую медиаимперию. О своих планах он сообщил в Twitter.

Сначала миллиардер просто написал лаконичный твит "Thud!", но позднее он добавил, что такое название получит его новая медиаимперия, отметив, что восклицательный знак в названии ставить совсем необязательно.

Позже о своих намерениях он подтвердил журналистам из Variety, но не стал вдаваться в подробности и раскрывать все детали. При этом по предварительным данным, Маск уже зарегистрировал домен thud.com и выкупил сайт фейковых новостей The Onion, набрав даже уже ключевых сотрудников.

"Совершенно очевидно, что комедия - это следующий рубеж после электромобилей, разведки космоса и нейроинтерфейсов. Не знаю, как можно не замечать этого", - прокомментировал свои планы американский бизнесмен.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:45
После Ирана разрабатывать ядерное оружие начнут и Сауды
15:21
Тереза Мэй прибыла на место отравления Скрипаля
14:58
Пенсионная программа НДИ вошла в госбюджет на 2019 год
14:57
"Не помню ничего: я убил жену"
14:25
"Россия должна уйти и заткнуться"
13:53
Арье Дери: мэра Сдерота нужно лечить
13:33
Пытавшегося наброситься на Меркель, отправили психушку
13:05
Эльдад Янив: я ухожу из Сионистского Лагеря
13:03
Новая провокация: арабы строят незаконную дорогу к Ицхару
12:22
Министерство обороны Израиля дважды солгало СМИ
12:16
ЦАХАЛ предупредил о чрезвычайно серьезном инциденте в Газе
11:17
Никки Хэйли в СБ : Россия виновна в атаке против Скрипаля
11:12
Адвокат проглотил наркотики при обыске в тюрьме Аялон
10:52
Госконтролер: квоты призыва харедим не выполняются
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus