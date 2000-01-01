16.03 02:02 MIGnews.com

Фанаты Гарри Поттера нашли ляпы в "Фантастических тварях"

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Фанаты саги о Гарри Поттере в трейлере спин-оффа франшизы "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда", нашли киноляп, пишет The Independent.Как отмечают поклонники, в ролике министр магии и его подопечные трансгрессируют (телепортируются) в Хогвартс (школа магии в фанатическом романе Джоан Роулинг), однако по задумке автора это может делать только директор школы, чтобы обезопасить учеников учебного заведения от злодеев. Такое правило существовало всегда и ни разу не снималось, подчеркивают почитатели.Трейлер продолжения спин оффа "Фантастические твари" вышел, во вторник, 13 марта. Премьера кинокартины запланирована на 15 ноября.