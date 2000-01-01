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Светодиодные конструкции коммерческого назначения15.03 13:14   MIGnews.com

Светодиодные конструкции коммерческого назначения

Светодиодное освещение является самым перспективным электротехническим направлением, возможности которого далеко не исчерпаны. Каждый год появляются новинки, которые более совершенны в плане световых характеристик и обладают неограниченным дизайнерским потенциалом. Специалисты считают, что светодиоды могут служить не только равноценной заменой традиционному освещению, но и полностью вытеснить его из сферы промышленного и бытового использования.

Преимущество элементов со светодиодным принципом действия

Когда светодиод получил всеобщее распространение, то главной причиной его популярности служил параметр энергосбережения, от которого значительно отставали характеристики галогеновых и прочих аналогов. Кроме того, он обладает следующими преимуществами:
● экологическое соответствие и безопасность для человека/окружающей среды;
● увеличенные эксплуатационные сроки;
● расширенные возможности цветопередачи и лучевой направленности.

Отдавая предпочтения этому виду освещения, не стоит забывать о производителях, не все из которых могут похвастаться высоким качеством своих изделий.

Световые конструкции архитектурного и рекламного профиля

Уличное светодиодное освещение, предлагаемое компанией «XLight», – это эксклюзивные дизайнерские решения, проектированием которых занимаются специалисты высокого класса. Они учитывают климатические особенности и практичность использования, не забывая о световых эффектах, возводимых в высокий ранг дизайнерского искусства. При сборке конструкционных полотен обращается внимание на требования к цвету и форме, которые будут выражать тематику световых композиций. Безопасность устройств гарантируется многоуровневой защитой, где применяются линзы и другие технические усовершенствования.
Формирование светодиодной конструкции под ключ.

Такая услуга чрезвычайно популярна среди рекламодателей, поскольку достаточно выразить свою позицию относительно светодиодного баннера, а все остальное возьмет на себя компания «Икслайт». Комплектация может включать в себя дополнительное оборудование, позволяющее значительно увеличить привлекательность световой рекламы. Технические цепочки включают в себя адаптационные, контролирующие и релейные устройства, способные оптимизировать, а значит и увеличить производительность светодиодного освещения.

По материалам сайта http://www.xlight.ru/
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