"Фармленд" на службе интересов и здоровья покупателей
Лекарственные препараты являются неотъемлемой составляющей жизни каждого современного человека. Мелкие бытовые травмы, возрастные изменения в организме, хронические или простудные заболевания требуют применения определенных групп медикаментов. Поэтому большинство российских обывателей стараются найти аптечный пункт, где можно приобрести требуемые средства по наиболее выгодной цене. К числу таких вариантов относятся лекарства в сети "Фармленд".
Почему именно "Фармленд"?
"Фармленд" является крупной аптечной сетью, которая занимается сбытом медицинских товаров на территории России с 1997 года. За это время владельцы аптеки сумели наладить прочные партнерские связи с поставщиками лекарственных препаратов, полностью исключив из торговой цепочки посредников. Благодаря такому подходу стоимость медикаментов здесь всегда является более выгодной, чем у конкурентов. Более того, аптеки успешно работают в более чем 5 регионах РФ, поэтому пользоваться услугами аптечных киосков любимой сети могут даже заядлые путешественники.
Особенности товарного ассортимента
В основу деятельности аптек "Фармленд" положено удовлетворение интересов любого клиента, поэтому выбор препаратов, предложенных на прилавках пунктов, достаточно велик и разнообразен. Помимо стандартных групп лекарств, средств гигиены и товаров, необходимых для оказания первой помощи и ухода за детьми, здесь также можно заказать специальное оборудование, необходимое людям, страдающим определенными нарушениями в работе организма.
• Глюкометр. Это устройство просто необходимо людям, страдающим разными формами сахарного диабета. Контроль уровня содержания сахара в крови является залогом не только хорошего самочувствия и отсутствия осложнений, а и сохранности жизни больного. Обратившись в аптечную сеть "Фармленд", можно недорого купить глюкометр для домашних измерений, получив гарантию от производителя.
• Слуховой аппарат. Это еще одно устройство, наличие которого способно существенно улучшить качество жизни больного. Слуховые аппараты в аптеках сети представлены моделями различного типа. Помимо разных вариантов устройств продавец также может предложить покупателям сопутствующие товары, необходимые для качественного ухода за оборудованием: контейнеры для сушки, клипсы-держатели и другие.
Чтобы ознакомиться с полным ассортиментом и ценовыми предложениями аптеки, просмотрите каталог, представленный на официальном сайте "Фармленд".