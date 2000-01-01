Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









`Фармленд` на службе интересов и здоровья покупателей 15.03 13:06   MIGnews.com

"Фармленд" на службе интересов и здоровья покупателей

Лекарственные препараты являются неотъемлемой составляющей жизни каждого современного человека. Мелкие бытовые травмы, возрастные изменения в организме, хронические или простудные заболевания требуют применения определенных групп медикаментов. Поэтому большинство российских обывателей стараются найти аптечный пункт, где можно приобрести требуемые средства по наиболее выгодной цене. К числу таких вариантов относятся лекарства в сети "Фармленд".


Почему именно "Фармленд"?

"Фармленд" является крупной аптечной сетью, которая занимается сбытом медицинских товаров на территории России с 1997 года. За это время владельцы аптеки сумели наладить прочные партнерские связи с поставщиками лекарственных препаратов, полностью исключив из торговой цепочки посредников. Благодаря такому подходу стоимость медикаментов здесь всегда является более выгодной, чем у конкурентов. Более того, аптеки успешно работают в более чем 5 регионах РФ, поэтому пользоваться услугами аптечных киосков любимой сети могут даже заядлые путешественники.


Особенности товарного ассортимента

В основу деятельности аптек "Фармленд" положено удовлетворение интересов любого клиента, поэтому выбор препаратов, предложенных на прилавках пунктов, достаточно велик и разнообразен. Помимо стандартных групп лекарств, средств гигиены и товаров, необходимых для оказания первой помощи и ухода за детьми, здесь также можно заказать специальное оборудование, необходимое людям, страдающим определенными нарушениями в работе организма.

• Глюкометр. Это устройство просто необходимо людям, страдающим разными формами сахарного диабета. Контроль уровня содержания сахара в крови является залогом не только хорошего самочувствия и отсутствия осложнений, а и сохранности жизни больного. Обратившись в аптечную сеть "Фармленд", можно недорого купить глюкометр для домашних измерений, получив гарантию от производителя.

• Слуховой аппарат. Это еще одно устройство, наличие которого способно существенно улучшить качество жизни больного. Слуховые аппараты в аптеках сети представлены моделями различного типа. Помимо разных вариантов устройств продавец также может предложить покупателям сопутствующие товары, необходимые для качественного ухода за оборудованием: контейнеры для сушки, клипсы-держатели и другие.

Чтобы ознакомиться с полным ассортиментом и ценовыми предложениями аптеки, просмотрите каталог, представленный на официальном сайте "Фармленд".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:53
Арье Дери: мэра Сдерота нужно лечить
13:33
Пытавшегося наброситься на Меркель, отправили психушку
13:05
Эльдад Янив: я ухожу из Сионистского Лагеря
13:03
Новая провокация: арабы строят незаконную дорогу к Ицхару
12:22
Министерство обороны Израиля дважды солгало СМИ
12:16
ЦАХАЛ предупредил о чрезвычайно серьезном инциденте в Газе
11:17
Никки Хэйли в СБ : Россия виновна в атаке против Скрипаля
11:12
Адвокат проглотил наркотики при обыске в тюрьме Аялон
10:52
Госконтролер: квоты призыва харедим не выполняются
10:22
ЕС заплатит Турции 3 миллиарда евро для помощи беженцам
09:51
Ольмерт рассказал как мыл полы в тюрьме
09:32
ЦАХАЛ атаковал на севере Газы
09:30
ХАМАС начал расследование о покушении на Хамдаллу
09:19
США выступили против проекта СБ ООН от КНР и РФ по КНДР
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus