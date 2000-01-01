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16.03 01:30   MIGnews.com

Станцию тель-авивского метротрамвая назовут в честь певца

Станции тель-авивского метротрамвая будет присвоено имя известного израильского певца Арика Айнштейна. Об этом сообщил сегодня на своей странице в Facebook министр транспорта и разведки Исраэль Кац.

"Я принял решение присвоить станции тель-авивского метротрамвая на улице Арлозоров имя Арика Айнштейна. Творчество Айнштейна больше всего отождествляется с Тель-Авивом. Я вырос на его песнях. На мой взгляд, нет более подходящей для этого кандидатуры", - заявил министр транспорта и разведки Исраэль Кац.
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