15.03 22:37 MIGnews.com

С Табаковым пришли проститься несколько тысяч человек - МХТ

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На прощальную церемонию с народным артистом СССР Олегом Табаковым пришли несколько тысяч человек, сообщили ТАСС в пресс-службе МХТ.Сообщается, что помимо членов семьи Табакова, его друзей и учеников пришли попрощаться с народным артистом и представители российского правительства, в частности вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец, министр культуры РФ Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский и многие другие.Также на церемонию пришли звезды отечественного и советского кинематографа: Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Михаил Боярский, Вера Алентова, Юрий Грымов, Дмитрий Бертман, Сергей Женовач, Дмитрий Крымов Владимир Андреев, Валерий Фокин, Евгений Писарев и другие.Олег Табаков умер в понедельник, 12 марта, в возрасте 82 лет. Его похоронят на Центральной аллее Новодевичьего кладбища рядом с могилами народных артистов СССР Леонида Броневого, Владимира Зельдина и российского художника Ильи Глазунова.