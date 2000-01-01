16.03 03:23 MIGnews.com

Ученые: Животные могут рассказать о характере хозяина

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Пока представители сильного пола строят из себя загадочных рыцарей, о секретах характера мужчин нам расскажут их домашние питомцы. Авторы исследования утверждают, что женщинам стоит пользоваться этими знаниями при выборе потенциального партнера. По их словам, это поможет женщинам выбирать мужчин, наиболее подходящих им по характеру, как пишет ladyportal.info.Итак, животные, которые могут жить в доме у твоего мужчины, и что они могут рассказать о характере своего хозяина.Аквариумные рыбки. Психологи говорят, что мужчины, которые держат аквариумных рыбок, могут быть педантичными и брезгливыми, склонны смотреть на женщину с безопасного расстояния и вести уединенный и спокойный образ жизни.Хомяки, крысы, морские свинки и т.д. Мужчины, которые заводят подобную живность в доме, могут иметь прекрасное воображение, умеют разумно относиться к деньгам, экономны и бережливы.Собаки. По словам исследователей, мужчины, которые заводят собак, это довольно тонкие натуры. Они способны высоко ценить дружбу и поддержку близких людей. Они сентиментальны, добродушны и любят детей. Однако, как говорят психологи, это касается только добрых (неагрессивных) пород собак. Если же мужчина держит свирепую собаку, он может оказаться довольно деспотичным, агрессивным и упрямым человеком.Кошки. По словам психологов, мужчины, которые держат кошек, могут быть довольно слабохарактерными личностями. Если мужчина предпочитает кошек, он, скорее всего, домосед, довольно ленив, безответственен и не способен принимать серьезные решения.Экзотические животные. Мужчины, которые решают завести дома экзотическое животное, могут быть довольно изобретательны в сексе, живут полной жизнью, радуя себя и окружающих.Насекомые. Если мужчина держит дома, к примеру, пауков, или гигантских тараканов, то он, по словам итальянских психологов, скорее всего, довольно мрачный человек, склонный к депрессии. В лучшем случае, такой мужчина может быть заядлым пессимистом, который будет мучить свою партнершу бесконечными жалобами и тоской.