17.03 02:34 MIGnews.com

Кристина Орбакайте сменила имидж

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Известная певица Кристина Орбакайте решила сменить имидж. Речь идет не о кардинальных переменах, а об изменении прически. Кристина Орбакайте сделала ровную челку и прическу – удлиненное каре. Поклонники заметили, что новая прическа очень идет исполнительнице. С ней она помолодела сразу на несколько лет.Кроме этого, артистка с годами все больше похожа внешне на свою мать – Аллу Пугачеву. Снимок в новом образе Кристина разместила на своей странице в Инстраграм. На фотографии певица позирует вместе с дочерью Клаудией, которая также напоминает Орбакайте.