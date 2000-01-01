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flickr 19.03 05:44   MIGnews.com

Россияне считают свою страну самой влиятельной в мире

Количество россиян, считающих свою страну одной из самых влиятельных в мире, достигло исторического максимума. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным опроса, такого мнения придерживаются 86% россиян. В прошлом году этот показатель составлял 75%. При этом доля скептиков снизилась с 18% в прошлом году до 10% в этом.

Отмечается, что за три последних года надежда россиян на приобретение страной статуса великой державы переросла в убежденность, что Россия уже является таковой. Если в 2014 году 54% респондентов полагали, что страна станет одним из ведущих государств в ближайшие 15-20 лет, то сейчас 57% опрошенных считают, что РФ уже входит в их число. Примерно треть участников опроса (31%) высказали мнение, что это произойдет в течение нескольких десятилетий. Эту позицию не поддерживают 10%.

Кроме того, опрос показал постепенное снижение ощущение военной угрозы. Так, 54% не чувствуют такой угрозы совсем. В то же время 42% респондентов считают потенциальными источниками агрессии США и Украину.

По мнению генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, растущее самоуважение россиян связано, прежде всего, с активной ролью и важным положением России как игрока в мировой политике.
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