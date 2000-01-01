16.03 17:19 MIGnews.com

К 2050 году число христиан в мире возрастет на миллиард

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Христиане продолжат оставаться преобладающей по численности религиозной общиной в мире к середине XXI века, показало исследование, проведенное Центром изучения глобального христианства при Теологической семинарии Гордон-Конвелл (США).Сейчас их число составляет 2,479 млрд, вторыми идут мусульмане - 1,784 млрд. К 2025 году христиан будет 2,732 млрд, мусульман - 2,044 млрд, передает Интерфакс.В 2050 году религиозным большинством останутся христиане (3,443 млрд), ислам же будут исповедовать 2,766 млрд человек.Преобладающей по численности христианской конфессией пока остается католицизм (1,317 млрд), к 2050 году католиков будет 1,609 млрд. К протестантам в настоящее время относят себя 559 млн человек, в 2050 году их число вырастет до 871 млн.Самое большое число христиан сегодня проживает в Латинской Америке - 591 млн, еще 582 млн - в Африке. Однако уже через восемь лет Африка станет центром христианства: численность приверженцев Христа составит на континенте более 721 млн, а в 2050 году - 1,253 млрд.В Латинской Америке в 2025 году христиане составят 633 млн, в 2050-м - 704 млн. Вырастет численность христиан и в других регионах, особенно в Азии, - на 200 млн к 2050 году. И только в Европе количество христиан сократится с 554 млн (2017 год) до 494,9 млн (2050-й).