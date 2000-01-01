Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












flickr 16.03 17:19   MIGnews.com

К 2050 году число христиан в мире возрастет на миллиард

Христиане продолжат оставаться преобладающей по численности религиозной общиной в мире к середине XXI века, показало исследование, проведенное Центром изучения глобального христианства при Теологической семинарии Гордон-Конвелл (США).

Сейчас их число составляет 2,479 млрд, вторыми идут мусульмане - 1,784 млрд. К 2025 году христиан будет 2,732 млрд, мусульман - 2,044 млрд, передает Интерфакс.

В 2050 году религиозным большинством останутся христиане (3,443 млрд), ислам же будут исповедовать 2,766 млрд человек.

Преобладающей по численности христианской конфессией пока остается католицизм (1,317 млрд), к 2050 году католиков будет 1,609 млрд. К протестантам в настоящее время относят себя 559 млн человек, в 2050 году их число вырастет до 871 млн.

Самое большое число христиан сегодня проживает в Латинской Америке - 591 млн, еще 582 млн - в Африке. Однако уже через восемь лет Африка станет центром христианства: численность приверженцев Христа составит на континенте более 721 млн, а в 2050 году - 1,253 млрд.

В Латинской Америке в 2025 году христиане составят 633 млн, в 2050-м - 704 млн. Вырастет численность христиан и в других регионах, особенно в Азии, - на 200 млн к 2050 году. И только в Европе количество христиан сократится с 554 млн (2017 год) до 494,9 млн (2050-й).
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:21
Саудовская Аравия и Китай подписали соглашения на $65 млрд
17:58
Биби приедет с самой большой бизнес-делегацией в Китай
17:46
Извержение вулкана на Сицилии: пострадали десять человек
17:01
Экс-жена Трампа напишет мемуары о "воспитании Трампа"
16:54
Франция: перестрелку устроил 17-летний школьник
16:38
ХАМАС призвал Иорданию не выдавать террористку из Сбарро
16:35
Нетаниягу отправится в Китай на следующей неделе
16:20
Исраэль Кац: система предупреждения ДТП во всем транспорте
16:11
Беннет осудил Биби за равнодушие к комментариям Либермана
16:09
Федеральный Резерв увеличил процентную ставку до 1%
15:18
Нетаниягу: Мы находимся в процессе переговоров с Белым домом
15:03
"Дело 630": министр Хаим Кац даст показания
14:52
Елизавета II одобрила закон о запуске Brexit
14:22
Ирак ожидает освобождения Мосула через месяц
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus