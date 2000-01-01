15.03 10:53 MIGnews.com

Бен Аффлек прошел курс лечения алкоголизма

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Оскароносный голливудский актер и режиссер Бен Аффлек признался, что завершил курс антиалкогольной терапии. Он утверждает, что не ощущает себя полностью исцелившимся от тяги к спиртному, поэтому собирается продолжить лечение."Я завершил лечение от алкогольной зависимости, с чем я сталкивался в прошлом и чему продолжу противостоять. Я хочу полноценно прожить свою жизнь и быть лучшим отцом, каким я могу быть. Я хочу, чтобы мои дети знали - нет ничего постыдного в том, что обратиться за помощью, когда это необходимо, и быть источником силы для тех, кто нуждается в помощи, но боится сделать первый шаг", - пишет актер на своей странице в Facebook.Актер поблагодарил свою супругу, актрису Дженнифер Гарднер, родственников и друзей за поддержку, отметив, что это его "первый из многих шагов на пути к полному восстановлению".В прошлом он уже признавался, что лечился от алкогольной зависимости – в 2012 году Аффлек рассказал, что впервые оказался в больнице в 29 лет.