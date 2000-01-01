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instagram.com 15.03 17:51   MIGnews.com

СМИ: Роналду станет отцом близнецов

32-летний футболист "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду шесть лет назад впервые стал отцом. Мальчика родила суррогатная мать, имя которой футболист держит в секрете не только от всего мира, но и от сына.

Криштиану в интервью одному из СМИ сказал: "Когда мой сын подрастет, я обязательно расскажу ему о его матери – он заслуживает правды. Но я не собираюсь это разглашать лишь потому, что этого хочет общественность".

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Криштиану Роналду-младшего помогает воспитывать мама футболиста. Видимо, скоро ей придется ухаживать еще за парочкой внуков: в западных СМИ появилась информация, что футболист скоро станет отцом близнецов.

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Инсайдеры сообщили, что близнецы будут рождены суррогатной матерью в Америке. Ее имя также останется в секрете.

Источники сообщают: "Роналду и его семья ждут встречи с новыми членами семьи. Роналду не разглашает подробности своей личной жизни, но его друзья сообщили, что мальчики-близнецы познакомятся со своим отцом очень скоро".
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