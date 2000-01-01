15.02 23:23 MIGnews.com

Робби Уильямс удивил фанатов пополнением в семье

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Робби Уильямс и его жена Айда Филд Уильямс удивили поклонников, объявив о суррогатном материнстве. 40-летняя Филд Уильямс сообщила в пятницу, 14 февраля, о рождении своего четвертого ребенка, Бо Бенедикта Энтховена Уильямса.Об этом пишет SkyNews.Актриса выложила фото ног своих детей в Instagram и написала: "Найдите разницу ..."В этот День святого Валентина мы хотели бы отпраздновать любовь самым удивительным образом ... Бо Бенедикт Энтховен Уильямс."Как и в случае с Коко, он биологически наш, но рожден от нашей невероятной суррогатной матери. Мы так счастливы, что наш здоровый сын благополучно находится в наших руках."Пара родила дочь Колетт "Коко" Джозефин Уильямс 17 месяцев назад от той же матери.Уильямсы поженились десять лет назад.