Робби Уильямс удивил фанатов пополнением в семье

Робби Уильямс и его жена Айда Филд Уильямс удивили поклонников, объявив о суррогатном материнстве. 40-летняя Филд Уильямс сообщила в пятницу, 14 февраля, о рождении своего четвертого ребенка, Бо Бенедикта Энтховена Уильямса.
Об этом пишет SkyNews.
Актриса выложила фото ног своих детей в Instagram и написала: "Найдите разницу ...
"В этот День святого Валентина мы хотели бы отпраздновать любовь самым удивительным образом ... Бо Бенедикт Энтховен Уильямс.
"Как и в случае с Коко, он биологически наш, но рожден от нашей невероятной суррогатной матери. Мы так счастливы, что наш здоровый сын благополучно находится в наших руках."
Пара родила дочь Колетт "Коко" Джозефин Уильямс 17 месяцев назад от той же матери.