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Аэропорт Бен-Гурион расширяется 15.02 18:13   MIGnews.com

Аэропорт Бен-Гурион расширяется

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и министр транспорта и разведки Исраэль Кац приняли 15 февраля участие в церемонии открытия новой посадочной галереи в Третьем терминале аэропорта имени Бен-Гуриона.

Речь идет о новом крыле пассажирского терминала. Министр Исраэль Кац принял решение присвоить комплексу имя Хаима Корфу - в честь бывшего министра транспорта (1981 - 1988 гг.).

Министр Исраэль Кац: "Четвертое крыло пассажирского терминала позволит одновременно принимать 32 авиалайнера на международных рейсах. Нашей задачей при строительстве нового крыла стало расширение аэропорта в соответствии с растущим пассажиропотоком. В 2018 году мы ожидаем, что этот показатель достигнет 23 миллионов пассажиров, что на 20% больше, чем в прошлом году"

Новая посадочная галерея (E) выведет центральную воздушную гавань Израиля на новый уровень, и поместит Бен Гурион в один ряд с другими международными аэропортами.


В расширение Третьего терминала инвестировано около 700 миллионов шекелей. Новое крыло включает, среди прочего, магазины Duty free, VIP зал, дополнительные места для стоянки самолетов, и выполнено с применением новейших технологий.

Кац добавил, что в 2019 году ожидается дополнительный рост числа пассажиров аэропорта имени Бен-Гуриона. Этот показатель предположительно достигнет 25 миллионов человек


"Революция "Открытого неба", которая началась 5 лет назад, перевела Бен Гурион из категории маленьких в категорию крупных аэропортов мира", - заявил министр Кац.

В 2017 году к компаниям, осуществляющим рейсы из аэропорта Бен Гурион, присоединились 12 авиаперевозчиков, введены 25 новых направлений. В ближайшие годы Управление аэропортов Израиля выделит около 5 миллиардов шекелей в дальнейшее развитие отрасли, чтобы подготовиться к дополнительному росту пассажиропотока.
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